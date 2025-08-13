RAJONI
2 minuta leximi
Zv/kryeministri Bislimi pret në takim në Prishtinë përfaqësues nga Lugina e Preshevës
“Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të shqiptarëve në Serbi nuk është vetëm nevojë, por njëkohësisht edhe domosdoshmëri”, u theksua në takim.
Zv/kryeministri Bislimi pret në takim në Prishtinë përfaqësues nga Lugina e Preshevës
Zv/kryeministri Bislimi pret në takim në Prishtinë përfaqësues nga Lugina e Preshevës / AA
20 orë më parë

Zv/kryeministri i parë në detyrë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Kosovës, Besnik Bislimi, ka pritur në takim deputetin shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, kryetaren e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani dhe kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, Enkel Rexhepi.

Siç njofton zyra e zv/kryeministrit Bislimi, në takim u diskutua mbi gjendjen në Luginën e Preshevës dhe politikat diskriminuese e shtypëse të Serbisë ndaj shqiptarëve atje.

Palët po ashtu biseduan edhe për gjendjen e shqiptarëve në Sanxhak, ku prioritet mbetet çështja e ruajtjes dhe kultivimit të identitetit shqiptar.

Të sugjeruara

“Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të shqiptarëve në Serbi nuk është vetëm nevojë, por njëkohësisht edhe domosdoshmëri”, u theksua në takim.

Zv/kryeministri Bislimi theksoi se Qeveria e Kosovës do të vazhdojë të mbështesë shqiptarët në Luginën e Preshevës dhe në Sanxhak jo vetëm për të ndihmuar në ruajtjen e kulturës dhe identitetit, por edhe për të rritur mbështetjen për programe konform nevojave të komunitetit shqiptar në Serbi.

Në fund të qershorit të vitit 2025, Qeveria e Kosovës ka ndarë mbi 626 mijë euro si mbështetje për arsim dhe lobim institucional për shqiptarët në Preshevë, Bujanovc e Medvegjë, duke përfshirë bursa dhe financim të aktiviteteve lobuese dhe avokuese në nivel ndërkombëtar.

Eksploro
Shqipëri, Edi Rama: Situata me zjarret e përmirësuar falë sakrificave të strukturave shtetërore
SHBA përkohësisht lehtësoi disa sanksione financiare ndaj Rusisë para takimit Trump–Putin
Për tre ditë, Izraeli shkatërroi mbi 300 shtëpi në lagjen Zeitoun në Gaza
Nënat izraelite mbajnë një shfaqje me drita për pengjet pranë kufirit të Gazës
Jordania dënon komentet e Netanyahut për “Izraelin e Madh”
Hamas i gatshëm të kthehet “shpejt” në bisedimet për armëpushim në Gaza
Robotë humanoidë me inteligjencë artificiale zhvillojnë ndeshjen e parë të futbollit në Kinë
Tiranë, protestë kundër gjenocidit izraelit në Gaza
Zjarret në Shqipëri: 14 persona të identifikuar për zjarrvënie në 24 orët e fundit, 10 në pranga
Trump paralajmëron “pasoja shumë të rënda” nëse Putin nuk pranon t'i japë fund luftës
Zv/kryeministri Bislimi pret në takim në Prishtinë përfaqësues nga Lugina e Preshevës
Kancelari gjerman: Interesat evropiane dhe ukrainase duhet të mbrohen në samitin në Alaskë
Ministri i Jashtëm izraelit: Nuk do të lejoj zbatimin e zgjidhjes me dy shtete
UNRWA: Mbi 100 fëmijë kanë vdekur nga uria në Gazën e rrethuar
Palestinezët në Khan Younis luftojnë për ujë të pastër nën bllokadën izraelite
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us