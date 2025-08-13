RAJONI
2 minuta leximi
Zjarret në Shqipëri: 14 persona të identifikuar për zjarrvënie në 24 orët e fundit, 10 në pranga
Rama tha ndër personat e identifikuar për zjarrvënie, dhjetë janë arrestuar dhe katër janë proceduar penalisht në gjendje të lirë.
Zjarret në Shqipëri: 14 persona të identifikuar për zjarrvënie në 24 orët e fundit, 10 në pranga
Zjarret në Shqipëri: 14 persona të identifikuar për zjarrvënie në 24 orët e fundit, 10 në pranga / AA
20 orë më parë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit strukturat e Policisë së Shtetit kanë identifikuar 14 persona si autorë të zjarrvënieve në vend.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Rama tha ndër personat e identifikuar për zjarrvënie, dhjetë janë arrestuar dhe katër janë proceduar penalisht në gjendje të lirë.

“Forca Kombëtare e Sigurisë, Shqiponjat, Patrullat e Përgjithshme dhe Forcat Operacionale janë në terren, duke ndihmuar në evakuimin e banorëve dhe mbështetur Emergjencat Civile e Zjarrfikësit për shuarjen e flakëve”, shkroi Rama.

Ditëve të fundit, Shqipëria po përballet me një valë të përhapur zjarresh në disa pjesë të vendit, të nxitura nga temperaturat e larta dhe era e fortë.

Të sugjeruara

Sipas raportimeve më të fundit, një burrë 80-vjeçar humbi jetën nga asfiksia gjatë një zjarri në zonën e Gramshit, pasi besohet të ketë ndezur zjarr në kopshtin e shtëpisë së tij, i cili u përhap jashtë kontrollit dhe shkaktoi tragjedinë.

Qindra hektarë sipërfaqe pyjore dhe kullota janë përfshirë nga flakët, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në mjedis dhe duke rrezikuar zona të banuara.

Autoritetet kanë paralajmëruar se zjarrvënia e qëllimshme do të ndiqet penalisht me masa të ashpra, ndërsa kanë bërë apel për bashkëpunim nga qytetarët në raportimin e çdo rasti të dyshimtë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Shqipëri, Edi Rama: Situata me zjarret e përmirësuar falë sakrificave të strukturave shtetërore
SHBA përkohësisht lehtësoi disa sanksione financiare ndaj Rusisë para takimit Trump–Putin
Për tre ditë, Izraeli shkatërroi mbi 300 shtëpi në lagjen Zeitoun në Gaza
Nënat izraelite mbajnë një shfaqje me drita për pengjet pranë kufirit të Gazës
Jordania dënon komentet e Netanyahut për “Izraelin e Madh”
Hamas i gatshëm të kthehet “shpejt” në bisedimet për armëpushim në Gaza
Robotë humanoidë me inteligjencë artificiale zhvillojnë ndeshjen e parë të futbollit në Kinë
Tiranë, protestë kundër gjenocidit izraelit në Gaza
Zjarret në Shqipëri: 14 persona të identifikuar për zjarrvënie në 24 orët e fundit, 10 në pranga
Trump paralajmëron “pasoja shumë të rënda” nëse Putin nuk pranon t'i japë fund luftës
Zv/kryeministri Bislimi pret në takim në Prishtinë përfaqësues nga Lugina e Preshevës
Kancelari gjerman: Interesat evropiane dhe ukrainase duhet të mbrohen në samitin në Alaskë
Ministri i Jashtëm izraelit: Nuk do të lejoj zbatimin e zgjidhjes me dy shtete
UNRWA: Mbi 100 fëmijë kanë vdekur nga uria në Gazën e rrethuar
Palestinezët në Khan Younis luftojnë për ujë të pastër nën bllokadën izraelite
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us