Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq tha pas një takimi me kancelarin austriak Christian Stocker në Beograd, se Austria është një vend shumë i rëndësishëm për Serbinë dhe se ajo gjithmonë mund të llogarisë në mbështetjen e Austrisë në rrugën e saj evropiane.
"Duhet të them se kancelari Christian Stocker shprehu dëshirën e tij për koordinim më të madh në politikën e jashtme të Serbisë. Bëra çmos për të shpjeguar qëndrimin e Serbisë dhe shpreh edhe një herë mirënjohjen time të madhe ndaj kancelarit që ishte sot në Beograd", tha Vuçiq në konferencën e përbashkët për media pas takimit.
Sipas tij, ai diskutoi gjithashtu mbi lëvizjet migratore me kancelarin, në të cilat ekziston bashkëpunim i shkëlqyer midis Ministrisë së Brendshme dhe se ai pret që kjo të vazhdojë të funksionojë mirë në periudhën e ardhshme, megjithëse pret përkeqësim të ndjeshëm në të gjithë kufijtë tanë jugorë dhe një mbërritje të re të strukturave migratore nga vjeshta.
"Por, unë besoj se me mbështetjen e miqve, ndihmën e konsiderueshme nga Budapesti dhe Vjena, por edhe nga partnerë të tjerë evropianë, ne mund ta ruajmë, do të thoja, Evropën", tha Vuçiq.
Ndryshe, presidenti serb Vuçiq deklaroi se "Serbia gjithmonë ka mbështetje dhe ndihmë në rrugën e saj evropiane nga Austria".