Trump udelukker ikke at anvende militær magt til at overtage Grønland Trump udelukker ikke at anvende militær magt til at overtage Grønland

Præsident Trump har fornyet den amerikanske interesse for Grønland og antydet en mulig brug af magt, på trods af modstand fra Danmark og grønlænderne. Præsident Trump har fornyet den amerikanske interesse for Grønland og antydet en mulig brug af magt, på trods af modstand fra Danmark og grønlænderne.