Nordkoreas udenrigsministerium har kritiseret USA’s ‘Golden Dome’ missilforsvarsprojekt, som det har kaldt et “meget farligt og truende initiativ”, rapporterer statslige medier.

Golden Dome-projektet har til formål at bruge et globalt netværk af hundredvis af satellitter udstyret med avancerede sensorer og opsnapningssystemer, der kan spore og ødelægge fjendtlige missiler kort efter opsendelse – herunder fra lande som Kina, Iran, Nordkorea og Rusland.

I en udtalelse tirsdag sagde Institut for Amerikanske Studier, som hører under Nordkoreas udenrigsministerium, at “Golden Dome-planen er et klassisk produkt af ‘America First’ – det højeste udtryk for selvretfærdighed, arrogance og vilkårlig adfærd” og at projektet udgør et “atomkrigsscenarie i det ydre rum”.

Udtalelsen blev offentliggjort af Nordkoreas statslige nyhedsbureau, KCNA.

USA’s præsident Donald Trump annoncerede den 20. maj, at han havde udvalgt et design til Golden Dome-systemet og udpeget en leder til at stå i spidsen for det ambitiøse projekt, som vil koste 175 milliarder dollars.

I sidste uge udtrykte Kina også “dyb bekymring” over planen og opfordrede Washington til at indstille udviklingen af systemet.