To asiatiske immigranter, der sad tilbageholdt i amerikansk immigrationsfængsel, er blevet udvist til Sydsudan i, hvad juridiske eksperter kalder en åbenlys krænkelse af en føderal retskendelse, oplyser deres advokater.

De to mænd – den ene fra Myanmar, den anden fra Vietnam – ventede på deres høringer i Texas, da deres advokater pludselig blev informeret om, at de var blevet sat på et fly sammen med op til ti andre med kurs mod Sydsudan.

Advokat Jacqueline Brown bekræftede udvisningen, efter at hendes klient forsvandt fra fangedatabasen. En fængselsbetjent bekræftede via e-mail, at udvisningen fandt sted “i morges” og nævnte Sydsudan som destination.

“Det er i strid med en føderal afgørelse, som forbyder udvisninger til tredjelande uden ordentlig varsling eller retssikkerhed”, sagde Brown.

Udvisningen ser ud til at være i direkte modstrid med en beslutning fra en domstol i Boston, som forhindrer, at migranter sendes til andre lande end deres hjemland – især lande med humanitære kriser som Sydsudan – uden at de får mulighed for at argumentere for eventuelle risici for tortur eller forfølgelse.