USA’s præsident Donald Trump har udtalt, at det belejrede Gaza bør omdannes til det, han kalder en USA-kontrolleret “frihedszone”, selvom detaljerne i forslaget stadig er uklare.

Før Trump rejste videre til De Forenede Arabiske Emirater – det sidste stop på hans rundrejse i Golfen – udtalte han til journalister i Qatar:

“Jeg har nogle idéer om Gaza, som jeg synes er rigtig gode. Gør det til en frihedszone – lad USA involvere sig og bare skabe en frihedszone. For det virker som om, at Gaza – hver gang, hver tiende år og endnu oftere – gennemgår det samme. Det bliver aldrig løst”.

Trump tilføjede, at hvis det blev “nødvendigt”, ville han “være stolt over, at USA tog ansvar, overtog det og gjorde det til en frihedszone”.

“Lad nogle gode ting ske. Giv folk boliger, hvor de kan føle sig trygge, og Hamas skal der gøres noget ved”, sagde han.

Trump fremsatte første gang sit forslag om, at USA skulle overtage Gaza, i februar. Forslaget har mødt bred modstand i det internationale samfund, men præsidenten har løbende nævnt idéen over de seneste tre måneder.

Betegnelsen “frihedszone” er dog ny. Hvad dette konkret indebærer, blev ikke uddybet af præsidenten i hans korte udtalelser.

Siden Trump blev præsident sidste år, har han været meget åben omkring ønsket om at tage kontrol over Grønland og endda Canada. Han har tidligere sagt, at USA har brug for verdens største ø af hensyn til “international sikkerhed”.

Derudover har han vakt opsigt med forslag om at “integrere” Canada som den 51. amerikanske stat.

“Mange i Canada elsker tanken om at være den 51. stat. USA kan ikke længere bære de massive handelsunderskud og subsidier, som Canada har brug for for at overleve”, skrev Trump i et opslag på sin sociale medie-platform, Truth Social.