USA har ifølge CNN fået adgang til nye efterretninger, der tyder på, at Israel er i gang med at forberede et militært angreb mod Irans atomanlæg.

Dette sker, mens Washington og Teheran fortsætter deres indirekte forhandlinger om det iranske atomprogram.

CNN henviser til udtalelser fra flere embedsmænd.

Ifølge rapporten, der blev offentliggjort tirsdag, er der endnu ikke truffet nogen endelig beslutning fra israelsk side, men opfanget kommunikation og observerede troppebevægelser viser, at forberedelserne til en mulig operation er godt i gang.

”Sandsynligheden for et israelsk angreb på et iransk atomanlæg er steget markant i de seneste måneder”, sagde en kilde til CNN.

Kilden tilføjede, at udsigten til en aftale med Iran – forhandlet af Trump – som ikke eliminerer alle lagre af uran, øger chancen for, at Israel vil gribe til militær magt.

USA har ifølge rapporten også observeret specifikke israelske militæraktiviteter, herunder flytning af luftammunition og en storstilet luftøvelse.

En kilde fra Trump-administrationen udtalte, at Washington sandsynligvis vil afholde sig fra at støtte et sådant angreb, medmindre Iran indleder en konflikt.

Ifølge CNN har en højtstående vestlig diplomat, der mødtes med præsidenten tidligere på måneden, oplyst, at Trump gjorde det klart, at USA kun vil give forhandlingerne nogle få uger til at lykkes, før militære angreb kommer på tale. Indtil videre fastholder Det Hvide Hus dog en diplomatisk tilgang.

Præsident Trump har tidligere advaret Iran om, at det ville stå over for “noget slemt”, hvis landet ikke hurtigt reagerede på de amerikanske forslag – selvom iranske embedsmænd har afvist at have modtaget noget formelt tilbud.