USA’s præsident Donald Trump har sagt, at han vil bruge militær magt, hvis det bliver nødvendigt, for at overtage kontrollen over det danske selvstyrende område Grønland.

”Jeg udelukker det ikke”, sagde han til NBC i et interview med Meet the Press, der blev sendt søndag. ”Jeg siger ikke, at jeg vil gøre det, men jeg udelukker ingenting”.

”Vi har virkelig brug for Grønland”, tilføjede han og understregede, at det selvstyrende område er vigtigt for ”den internationale sikkerhed”.

”Grønland har en meget lille befolkning, som vi vil tage os af, og vi vil værne om dem og alt det der”, sagde Trump.

Siden han genindtog embedet i januar, har den amerikanske præsident gentagne gange udtrykt interesse for at erhverve Grønland, på trods af dansk afvisning.

Strategisk betydning

Grønland har været en del af det danske rige siden det 18. århundrede og fik hjemmestyre i 1979.

Øen, der ligger mellem det Arktiske Hav og Atlanterhavet, er rig på mineraler og har en strategisk vigtig placering.

Både Danmark og Grønland har afvist enhver idé om at sælge området.

En undersøgelse fra januar viste, at 85% af Grønlands befolkning er imod en indlemmelse i USA.

I marts opfordrede Grønlands nyvalgte regeringsleder, Jens-Frederik Nielsen, europæiske lande til at støtte øen og understrege, at den ikke er til salg.

”Stå sammen med os og gør det klart, at Grønland ikke er og aldrig vil være til salg. Grønland styres af det grønlandske folk, og det vil aldrig ændre sig”, udtalte Nielsen til Anadolu.