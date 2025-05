NATO’s øverste leder roste torsdag Tyrkiets unikke diplomatiske indflydelse i fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland og opfordrede samtidig til sammenhold i alliancen på trods af vedvarende uenigheder.

“Tyrkiet spiller en stor rolle her, fordi landet har gode relationer med alle relevante parter og ses som en seriøs aktør”, sagde generalsekretær Mark Rutte til journalister under alliancens udenrigsministermøde i Antalya i det sydlige Tyrkiet.

Selvom Ukraine har udtrykt villighed til at forhandle, understregede Rutte, at Tyrkiets evne til at samle begge sider samts dets troværdighed gør landet centralt for enhver fremtidig forhandlingsproces.

“I har folkene – jeres udenrigsminister, jeres præsident – til at hjælpe med at bringe disse samtaler til et godt resultat”, sagde han.

Samtidig udtalte den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio torsdag, at præsident Donald Trump er åben over for enhver mekanisme, der kan føre til en retfærdig fred i krigen mellem Rusland og Ukraine.

Forud for et uformelt udenrigsministermøde i Tyrkiet sagde Rubio, at USA ønsker at se fremskridt i løbet af de kommende dage, og tilføjede, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikten.

Ukraine, våbensamarbejde og industriel kapacitet forventes at stå øverst på dagsordenen ved udenrigsministermødet i Antalya.