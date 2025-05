En højtstående amerikansk embedsmand har ifølge israelske medier advaret om, at den israelske regering i Tel Aviv vil komme til at betale en høj pris, hvis den ikke indgår en aftale om våbenhvile og fangeudveksling i Gaza.

The Jerusalem Post rapporterede onsdag, at der blev afholdt et møde mellem amerikanske embedsfolk og familier til de israelske gidsler, som holdes fanget i Gaza.

Under mødet kritiserede den amerikanske embedsmand – som ikke blev navngivet – Israels holdning i forhandlingerne om at genoptage en våbenhvile og indgå en gidselaftale. Han understregede, at USA er parat til at indgå en regional aftale med Saudi-Arabien, selv uden Israels deltagelse.

Ifølge embedsmanden har gidslerne allerede betalt prisen for, at krigen ikke er blevet afsluttet, og han tilføjede:

“Hvis det indtil nu var gidslerne, der betalte prisen for krigens fortsættelse, så bliver det nu Israel, der betaler – og prisen bliver langt højere”.

Den amerikanske embedsmand fremhævede også, at våbenhvilen med houthierne i Yemen blot er begyndelsen, og advarede:

“Hvis Israel ikke kommer til fornuft, vil selv ‘århundredets aftale’ finde sted uden dem”.

Ifølge The Jerusalem Post opfattede flere af de pårørende til gidslerne udtalelserne som et skift i tonen fra en allieret, der traditionelt har været opfattet som ubetinget støttende over for Israel.