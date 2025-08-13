Ankara macht Israel für die jüngsten Auseinandersetzungen in der südsyrischen Provinz Suweida verantwortlich. „Einer der Hauptakteure hinter diesem düsteren Bild der Ereignisse in Suweida ist Israel“, sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan am Mittwoch in Ankara. Anwesend war auch sein syrischer Amtskollege Asaad Hassan al- Schaibani.

Fidan warnte vor weiterer ausländischer Einflussnahme auf die inneren Angelegenheiten Syriens. Er skizzierte außerdem Ankaras Vorstellungen für ein Syrien nach dem Konflikt: „Das neue Syrien sollte ein Land sein, in dem alle Völker, Glaubensrichtungen und Kulturen bewahrt werden und zusammenleben können. Türkiye gibt in diesem Sinne seine Empfehlungen ab.“ Die jüngsten Entwicklungen im Süden Syriens bezeichnete er als nicht länger hinnehmbar.

Er warf der Terrororganisation YPG vor, weiterhin in Syrien aktiv zu sein. „Sie sollten nicht glauben, dass wir das nicht sehen“, sagte Findan Es dürfe keine Bedrohung mehr von ihr für Türkiye und die Region ausgehen. Fidan rief die YPG dazu auf, zusammen mit ihren ausländischen Kämpfern das Land zu verlassen.

Syriens Außenminister al-Schaibani sprach von anhaltenden ausländischen Interventionen. Diese seien „direkt und darauf ausgerichtet, den syrischen Staat zu schwächen und eine fragile Spaltung zu schaffen“.