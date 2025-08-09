TÜRKİYE
1 Min. Lesezeit
Istanbul: Zehntausende protestieren gegen Israels Völkermord in Gaza
Zehntausende Menschen haben in Istanbul gegen Israels Völkermord und Hungerblockade im Gazastreifen protestiert. Die Demonstranten forderten von der internationalen Gemeinschaft sofortiges Handeln, um das Leid in Gaza zu beenden.
Istanbul: Zehntausende protestieren gegen Israels Völkermord in Gaza
Istanbul: Zehntausende protestieren gegen Israels Völkermord in Gaza/ Foto: AA
9. August 2025

In Istanbul haben am Samstagabend zehntausende Menschen nach dem Abendgebet auf dem Beyazıt-Platz gegen Israels anhaltenden Völkermord und die erzwungene Aushungerung der Bevölkerung im Gazastreifen protestiert.

Die von zahlreichen Nichtregierungsorganisationen unterstützte Kundgebung setzte sich in einem Protestmarsch zur historischen Hagia Sophia Moschee fort. Mit Transparenten und Sprechchören machten die Teilnehmer auf die dramatische humanitäre Lage in Gaza aufmerksam und bekundeten ihre Solidarität mit der Zivilbevölkerung, die unter massiver Gewalt sowie akutem Mangel an Lebensmitteln und medizinischer Versorgung leidet.

Die Organisatoren forderten die internationale Gemeinschaft zu sofortigem Handeln auf, um das Leid in der Region zu beenden.

Empfohlen

Nach Angaben palästinensischer Behörden hat Israel seit Oktober 2023 mehr als 61.000 Menschen im Gazastreifen getötet. Die militärische Offensive hat weite Teile des Gebietes zerstört und zu zahlreichen Hungertoten geführt.

Der Internationale Strafgerichtshof erließ im November vergangenen Jahres Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den damaligen Verteidigungsminister Joav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Vor dem Internationalen Gerichtshof muss sich Israel zudem wegen des Vorwurfs des Völkermords verantworten.

QUELLE:TRT Deutsch
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us