In Istanbul haben am Samstagabend zehntausende Menschen nach dem Abendgebet auf dem Beyazıt-Platz gegen Israels anhaltenden Völkermord und die erzwungene Aushungerung der Bevölkerung im Gazastreifen protestiert.

Die von zahlreichen Nichtregierungsorganisationen unterstützte Kundgebung setzte sich in einem Protestmarsch zur historischen Hagia Sophia Moschee fort. Mit Transparenten und Sprechchören machten die Teilnehmer auf die dramatische humanitäre Lage in Gaza aufmerksam und bekundeten ihre Solidarität mit der Zivilbevölkerung, die unter massiver Gewalt sowie akutem Mangel an Lebensmitteln und medizinischer Versorgung leidet.

Die Organisatoren forderten die internationale Gemeinschaft zu sofortigem Handeln auf, um das Leid in der Region zu beenden.