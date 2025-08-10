Im Westen von Türkiye hat ein Erdbeben der Stärke 6,1 die Provinz Balıkesir erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde AFAD in elf Kilometern Tiefe. Das Beben war auch in Istanbul und in der Küstenstadt Izmir zu spüren.

Fernsehbilder zeigten ein eingestürztes Gebäude in Balıkesir. Innenminister Ali Yerlikaya erklärte auf X, es gebe zunächst keine Meldungen über Tote oder Verletzte. AFAD meldete mehrere Nachbeben.