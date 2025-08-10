TÜRKİYE
1 Min. Lesezeit
Erdbeben der Stärke 6,1 im Westen von Türkiye
Ein Erdbeben hat den Westen des Landes erschüttert. Die Erschütterungen waren auch in zwei Metropolen zu spüren.
Erdbeben der Stärke 6,1 im Westen von Türkiye/ Foto: AA
10. August 2025

Im Westen von Türkiye hat ein Erdbeben der Stärke 6,1 die Provinz Balıkesir erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde AFAD in elf Kilometern Tiefe. Das Beben war auch in Istanbul und in der Küstenstadt Izmir zu spüren.

Fernsehbilder zeigten ein eingestürztes Gebäude in Balıkesir. Innenminister Ali Yerlikaya erklärte auf X, es gebe zunächst keine Meldungen über Tote oder Verletzte. AFAD meldete mehrere Nachbeben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach allen Betroffenen sein Beileid aus. Er betonte, dass alle zuständigen Institutionen von Beginn an Maßnahmen ergriffen und notwendige Schritte eingeleitet haben. Zudem erklärte er, die Lage werde aufmerksam verfolgt, und betete, dass Gott Türkiye vor allen Katastrophen bewahrt.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
