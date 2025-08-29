NAHOST
Türkiye verabschiedet Resolution zu Israels geplanter Besetzung von Gaza-Stadt
Trotz internationaler Kritik will Israel Gaza-Stadt besetzen und Hunderttausende Palästinenser in den Süden der Enklave vertreiben. Ankara verurteilt die Pläne scharf und fordert internationale Parlamente auf, die Beziehungen zu dem Land abzubrechen.
Türkischer Parlamentspräsident Numan Kurtulmuş / AA
29. August 2025

Das türkische Parlament hat eine Resolution verabschiedet, in der es Israels geplante Besetzung von Gaza-Stadt und den Genozid in dem abgeriegelten Küstenstreifen scharf verurteilt. „Wir fordern, dass Israels Mitgliedschaft in der UNO und anderen internationalen Organisationen ausgesetzt wird, bis es seine völkermörderische Politik beendet“, hieß es in der Resolution vom Freitag.

Das türkische Parlament rief alle nationalen Parlamente dazu auf, die militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel abzubrechen und Maßnahmen gegen die Gaza-Blockade einzuleiten.

Die Resolution wurde zum Abschluss einer Sondersitzung des Parlaments zur Lage in Gaza verabschiedet. Außenminister Hakan Fidan informierte die Abgeordneten dabei über die aktuelle humanitäre Krise im Gazastreifen.

Anfang August hatte das Kriegskabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Plan zur schrittweisen Wiederbesetzung des Gazastreifen genehmigt – beginnend mit Gaza-Stadt. Der Plan sieht die Vertreibung von fast einer Million Palästinenser in den Süden Gazas vor. Dort soll angeblich ihre Versorgung mit humanitären Hilfsgütern gewährleistet werden. Am Mittwoch hatte ein israelischer Militärsprecher die Vorbereitungen für den Vertreibungsplan bestätigt.

Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder die katastrophalen Bedingungen im Süden des Küstengebiets. Es wird befürchtet, dass die neue israelische Invasion die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen weiter verschlimmern wird. 

QUELLE:TRT Deutsch
