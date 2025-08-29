Das türkische Parlament hat eine Resolution verabschiedet, in der es Israels geplante Besetzung von Gaza-Stadt und den Genozid in dem abgeriegelten Küstenstreifen scharf verurteilt. „Wir fordern, dass Israels Mitgliedschaft in der UNO und anderen internationalen Organisationen ausgesetzt wird, bis es seine völkermörderische Politik beendet“, hieß es in der Resolution vom Freitag.

Das türkische Parlament rief alle nationalen Parlamente dazu auf, die militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel abzubrechen und Maßnahmen gegen die Gaza-Blockade einzuleiten.

Die Resolution wurde zum Abschluss einer Sondersitzung des Parlaments zur Lage in Gaza verabschiedet. Außenminister Hakan Fidan informierte die Abgeordneten dabei über die aktuelle humanitäre Krise im Gazastreifen.