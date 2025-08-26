Weltweit haben Staats- und Regierungschefs sowie UN- und Journalistenverbände auf den israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza mit Empörung reagiert. In der Klinik in Chan Junis wurden bei dem israelischen Angriff am Montag nach örtlichen Angaben 20 Menschen getötet. Unter ihnen waren fünf Journalisten, die für die Nachrichtenagenturen Associated Press (AP), Reuters und den katarischen Sender Al-Jazeera arbeiteten.

Die Zivilschutzbehörde in Gaza warf Israel vor, mit einer Drohne eines der Krankenhausgebäude angegriffen zu haben. Während Verletzte aus dem Gebäude getragen wurden, habe die Armee im Anschluss aus der Luft angegriffen, sagte Behördensprecher Mahmud Bassal. Der Organisation der Auslandspresse in Israel (FPA) zufolge gab es „keine Vorwarnung“. Die Angriffe hätten eine Treppe außerhalb des Krankenhauses getroffen, „wo sich Journalisten häufig mit ihren Kameras aufstellen“.

Zu den Getöteten Journalisten gehören Hussam Al Masri, der als Fotojournalist für die Nachrichtenagentur Reuters arbeitete; Mariam Abu Daqqa, die als Journalistin für verschiedene Medien tätig war, darunter The Independent Arabic und die Nachrichtenagentur Associated Press; Ahmed Abu Aziz vom Quds Feed Network, Mohammed Salama von Al-Jazeera und Moaz Abu Taha von Reuters.

Nach Angaben des Medienbüros in Gaza stieg die Zahl der seit Beginn des israelischen Völkermords in Gaza im Oktober 2023 getöteten Journalisten damit auf 246. Israel wird vorgeworfen, mit den Tötungen systematisch die objektive Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet zu verhindern.

Regierungen und Organisationen weltweit verurteilten den israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza:

Türkiye

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan verurteilte den israelischen Angriff und erklärte, die „erbarmungslose“ Regierung von Israels Ministerprasident Benjamin Netanjahu setze ihre brutalen Angriffe unablässig fort.

Das Kommunikationsbüro des türkischen Präsidenten bezeichnete das jüngste Massaker in Chan Junis als „Angriff auf die Pressefreiheit und ein weiteres Kriegsverbrechen“.

USA

Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sein Missfallen über den Angriff auf das Nasser-Krankenhaus. „Ich bin darüber nicht glücklich. Ich will das nicht sehen“, sagte Trump vor Reportern im Oval Office.

Großbritannien

Der britische Außenminister David Lammy zeigte sich entsetzt über die israelischen Angriffe. „Zivilisten, medizinisches Personal und Journalisten müssen geschützt werden. Wir brauchen sofort eine Waffenruhe“, teilte Lammy auf X mit.

Spanien

Spanien verurteilte den israelischen Angriff und nannte ihn eine „eindeutige“ und „inakzeptable“ Verletzung des humanitären Völkerrechts. „Die spanische Regierung verurteilt den israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza, bei dem vier Journalisten und unschuldige Zivilisten getötet wurden“, erklärte das Außenministerium.

Deutschland

Deutschland erklärte, man sei „schockiert über die Tötung mehrerer Journalisten, Rettungskräfte und anderer Zivilisten“. „Dieser Angriff muss untersucht werden“, teilte das Außenministerium auf X mit und forderte Israel zudem auf, „sofortigen unabhängigen Zugang für ausländische Medien zu ermöglichen und Journalisten in Gaza Schutz zu gewähren“.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz kritisierte den israelischen Angriff mit zahlreichen Toten scharf. Was die israelische Armee tue, sei „nicht akzeptabel“, sagte er am Dienstag in Berlin.

Italien

Israel müsse die Sicherheit von Journalisten in Gaza gewährleisten, sagte der italienische Außenminister Antonio Tajani. „In Bezug auf die Medien in Gaza haben wir bereits gemeinsam mit vielen anderen Ländern ein Dokument verabschiedet. Unsere Haltung zur Pressefreiheit bleibt unverändert“, erklärte Tajani und bezog sich dabei auf die gemeinsame Erklärung von 27 Staaten in der vergangenen Woche.

Frankreich

Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die israelischen Angriffe als „nicht hinnehmbar“ und forderte Tel Aviv auf, das Völkerrecht zu respektieren.

Katar