Israel und Syrien befinden sich offiziell seit 1948 im Kriegszustand. Der jahrzehntelange Konflikt dreht sich vor allem um die von Israel seit dem Sechstagekrieg 1967 völkerrechtswidrig besetzten Golanhöhen. Syrien hatte im Jom-Kippur-Krieg 1973 erfolglos versucht, das Gebiet zurückzuerobern, im Jahr darauf einigten sich die beiden Länder auf einen Waffenstillstand. Die UNO richtete eine Pufferzone auf den Golanhöhen ein. 1981 besetzte Israel erneut Teile des Gebiets. Israel verlegte zudem nach dem Umsturz in Syrien Truppen in Gebiete jenseits der Waffenstillstandslinie , was international in der Kritik steht.

Israel mischte sich außerdem in den Konflikt zwischen arabischen Beduinenstämmen und drusischen Milizen in der syrischen Provinz Suweida ein. Dort waren bei Kämpfen zwischen mehreren Gruppen mehr als 1000 Menschen getötet worden. Israel bezeichnet sich selbst als Schutzmacht der Drusen und griff im Juli in Suwaida und in der Hauptstadt Damaskus an. Die Drusen hingegen sehen sich größtenteils mit Syrien verbunden. Trotz der Spannungen haben beide Seiten Gespräche aufgenommen. Sana zufolge traf Außenminister Asaad al-Schaibani vor einer Woche eine israelische Delegation in Paris, um über eine „Deeskalation“ zu beraten. Ziel der Gespräche ist demnach eine Rückkehr zum Waffenstillstandsabkommen von 1974.