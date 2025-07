Junge Menschen aus ganz Europa nehmen auch dieses Jahr am Teknofest teil, dem größten Luft-, Raumfahrt- und Technologiefestival von Türkiye. Interessenten haben zwischen dem 30. August und dem 4. September die Gelegenheit, die wichtigsten technologischen Entwicklungen in Türkiye vor Ort zu erleben und sich mit dem Technologieminister Mustafa Varank auszutauschen. Das Festival findet in der türkischen Provinz Samsun am Schwarzen Meer statt.

Das Amt für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften (YTB) unterstützt mit Stipendien technikbegeisterte Jugendliche, die sich für die Teilnahme am Teknofest bewarben. In diesem Jahr lud YTB insgesamt 26 junge Menschen aus fünf Ländern zum Festival in Samsun ein. Die Teilnehmer lernen vor Ort nicht nur die neuesten Trends der Tech-Branche kennen, sondern erhalten auch die Chance, mit führenden Persönlichkeiten der Luft- und Raumfahrttechnologie ins Gespräch zu können.

Darüber hinaus hat YTB auf dem Teknofest Stände eröffnet und informiert über die zahlreichen Programme des Amts. Neugierige Besucher können sich hier bis Festival-Ende mit Experten austauschen.