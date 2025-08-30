Die USA haben am Freitag entschieden, palästinensischen Vertretern die Einreise zur kommenden UN-Generalversammlung in New York zu verweigern. Das Außenministerium begründete die Maßnahme mit dem Vorwurf, die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) habe den Friedensprozess durch Klagen vor internationalen Gerichten und die Forderung nach Anerkennung eines Staates untergraben. Betroffen sind Mitglieder der PA sowie der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO).

Türkiye, Frankreich und Spanien haben die Entscheidung scharf verurteilt und sie als „ungerecht“ sowie als klaren Bruch internationaler Normen bezeichnet. Der Parteisprecher der Regierungspartei AK-Partei Ömer Çelik sprach von einem Angriff auf die Diplomatie und zitierte Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit den Worten: „Die Welt ist größer als fünf, und niemand wird Palästina zum Schweigen bringen.“ Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot, dass die UN-Generalversammlung nicht eingeschränkt werden dürfe. Spaniens Außenminister José Manuel Albares erklärte, es sei „inakzeptabel“, dass Präsident Mahmud Abbas und seine Delegation ausgeschlossen würden, und forderte die EU auf, die palästinensische Vertretung zu verteidigen.