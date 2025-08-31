TÜRKİYE
2 Min. Lesezeit
Erdoğan: Türkiye und Pakistan vereint gegen Israels Völkermord-Politik
Beim SCO-Gipfeltreffen in China bekräftigen Präsident Erdoğan und Pakistans Premier Sharif ihre gemeinsame Haltung gegen Israels Völkermord in Gaza. Beide Länder kündigten zudem eine Vertiefung ihrer Partnerschaft in Politik und Sicherheit an.
Erdoğan: Türkiye und Pakistan vereint gegen Israels Völkermord-Politik/ Foto: Reuters
31. August 2025

In Rahmen seines aktuellen Besuchs in China hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Israel beschuldigt, seine Völkermord-Politik im Gazastreifen ausweiten zu wollen. Türkiye werde diesem Verbrechen weiterhin gemeinsam mit Pakistan entgegentreten.

Bei einem Treffen mit Pakistans Premierminister Shahbaz Sharif am Sonntag in der chinesischen Stadt Tianjin erklärte Erdoğan nach Angaben der türkischen Kommunikationsdirektion, beide Länder stünden in dieser Frage Seite an Seite. Türkiye und Pakistan würden ihre Bemühungen gegen die israelische Politik in enger Abstimmung fortsetzen, hieß es in der Mitteilung.

Erdoğan und Sharif halten sich derzeit in China auf, wo sie am 25. Gipfeltreffen des Rates der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Tianjin teilnehmen.

Neben der Lage in Gaza erörterten Erdoğan und Sharif auch die bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Fragen. Erdoğan äußerte dabei seine Zufriedenheit über den wachsenden Kontakt zwischen Pakistan und der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ). Die in diesem Zusammenhang gezeigte Solidarität sei ein wichtiges Signal, betonte er.

Der türkische Präsident erklärte außerdem, dass Türkiye und Pakistan ihre Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen vertiefen wollen – insbesondere bei Handel, Energie, Verteidigung und Sicherheit. 

Zugleich unterstrich er, dass die Einheit und territoriale Integrität Syriens für Türkiye unverzichtbar seien. Ankara stelle sich entschieden gegen jede Haltung und jedes Vorgehen, die auf eine Destabilisierung Syriens abzielten.

QUELLE:TRT Deutsch
