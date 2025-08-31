In Rahmen seines aktuellen Besuchs in China hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Israel beschuldigt, seine Völkermord-Politik im Gazastreifen ausweiten zu wollen. Türkiye werde diesem Verbrechen weiterhin gemeinsam mit Pakistan entgegentreten.

Bei einem Treffen mit Pakistans Premierminister Shahbaz Sharif am Sonntag in der chinesischen Stadt Tianjin erklärte Erdoğan nach Angaben der türkischen Kommunikationsdirektion, beide Länder stünden in dieser Frage Seite an Seite. Türkiye und Pakistan würden ihre Bemühungen gegen die israelische Politik in enger Abstimmung fortsetzen, hieß es in der Mitteilung.

Erdoğan und Sharif halten sich derzeit in China auf, wo sie am 25. Gipfeltreffen des Rates der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Tianjin teilnehmen.