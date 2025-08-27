Ankara hat die jüngste Äußerung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu den Ereignissen von 1915 im Zusammenhang mit der Armenier-Frage verurteilt und zurückgewiesen. Es sei ein „tragischer Versuch, historische Ereignisse für eigene politische Interessen zu instrumentalisieren“, so das türkische Außenministerium in einer Erklärung vom Mittwoch.

Netanjahu hatte bei einem Podcast mit dem US-Geschäftsmann Patrick Bet-David Vorwürfen gegen Türkiye im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1915 zugestimmt.

Der wegen Völkermord an den Palästinensern angeklagte Netanjahu versuche, die von ihm und seiner Regierung begangenen Verbrechen zu vertuschen“, heißt es weiter.

Ankara spricht in Bezug auf die Vorfälle rund um die Armenier-Frage im Osmanischen Reich im Jahr 1915 von einer Tragödie für Türken und Armenier. Ankara hat hierzu wiederholt die Errichtung einer türkisch-armenischen Historikerkommission unter der Aufsicht internationaler Experten vorgeschlagen, um das Thema aufzuarbeiten. Bisher kam diese jedoch nicht zustande.

