Türkiye begeht seinen wichtigsten Nationalfeiertag. Zur Feier der Ausrufung der Republik am 29. Oktober 1923 finden am Samstag landesweit Gedenkveranstaltungen statt. Zudem soll die Eröffnung der TOGG-E-Autofabrik im Landkreis Gemlik in der Provinz Bursa den historischen Tag prägen.

Am Morgen begaben sich bereits eine hochrangige Delegation um den Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zum Mausoleum des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk in Ankara.

„Wir arbeiten mit all unserer Kraft daran, den Platz der von Ihnen und unseren Märtyrern uns anvertrauten Republik für immer im Leben zu behaupten“, schrieb Erdoğan in das an Atatürk adressierte Gedenkbuch. Er äußerte zudem seine Freude über die Einweihung der TOGG-Fabrik am Nationalfeiertag.