Türkiye: Zwei Tote bei Angriff auf Polizeiwache in Izmir
Ein 16-jähriger Angreifer hat offenbar tödliche Schüsse auf Polizisten in der türkischen Provinz Izmir abgefeuert. Der Verdächtige wurde am Tatort gefasst. Die Hintergründe sind noch unklar.
8. September 2025

Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Polizeistation in der westtürkischen Provinz Izmir sind am Montag zwei Polizisten getötet und zwei weitere verletzt worden. Ein 16-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen, wie Behörden übereinstimmend mitteilten. Er hatte demnach mit einem Gewehr das Feuer auf die Polizeistation „Salih Işgören" im Stadtteil Balcova eröffnet. Das Tatmotiv ist bisher nicht bekannt.

Innenminister Ali Yerlikaya sagte auf der Plattform X, der 16-jährige Verdächtigte E. B. sei festgenommen worden. Er sprach von einem „abscheulichen“ Angriff. Ein Beamter sei schwer verletzt worden. Der Vorfall werde weiter untersucht, so Yerlikaya. 

Justizminister Yılmaz Tunç teilte mit, dass die Staatsanwaltschaft von Izmir umgehend Ermittlungen eingeleitet habe. „Zwei stellvertretende Chefankläger und sechs Staatsanwälte wurden mit dem Fall betraut“, schrieb Tunç auf X und verurteilte den Angriff.

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und verhängte strenge Sicherheitsmaßnahmen, wie türkische Medien berichteten. Izmirs Bürgermeister Cemil Tugay bezeichnete die Tat als „niederträchtigen Angriff“ und sprach den Angehörigen der Getöteten sein Beileid aus.


