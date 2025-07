Laut dem türkischen Verteidigungsministerium haben türkische Streitkräfte am Montag vier PKK/YPG-Terroristen in Nordsyrien „neutralisiert“. Dies teilte das Ministerium auf Twitter mit dem Hashtag „BizKazanacağız“ (Wir werden siegen) mit. Das türkische Militär setzt damit seine Militäroperation gegen die Terrororganisation in Nordsyrien weiter fort.

Seit mehr als 40 Jahren bekämpft Türkiye die Terrororganisation PKK und ihre Ableger. Diese sind für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich, darunter Frauen und Kinder. Die PKK wird von Türkiye, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die YPG ist der syrische Ableger der Terrormiliz.

