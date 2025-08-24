TÜRKİYE
2 Min. Lesezeit
Brief von Emine Erdoğan an Melania Trump sorgt weltweit für Aufsehen
Die türkische First Lady hat Melania Trump in einem Schreiben aufgefordert, sich auch für die Kinder in Gaza einzusetzen. Der Appell sorgt nun in den internationalen Medien für großes Echo.
Brief von Emine Erdoğan an Melania Trump sorgt weltweit für Aufsehen
Brief von Emine Erdoğan an Melania Trump sorgt weltweit für Aufsehen. / Foto: AA / AA Archive
24. August 2025

Die türkische Präsidentengattin Emine Erdoğan hat mit einem Brief an Melania Trump internationale Aufmerksamkeit erweckt. Erdoğan rief in ihrem Schreiben die First Lady der USA dazu auf, sich für die Kinder in Gaza genauso einzusetzen, wie sie das zuvor für die Kinder in der Ukraine getan hatte. Hintergrund ist die anhaltende humanitäre Krise im Gazastreifen, wo zehntausende Kinder wegen Israels Vernichtungskrieg und Blockade unter Gewalt und Hungersnot leiden.

Der von der türkischen Präsidentschaft veröffentlichte Brief fand sofort internationale Beachtung. In Großbritannien berichteten der BBC, The Telegraph, Reuters und Sky News über den eindringlichen Appell der türkischen First Lady. Der britische Sender BBC betitelte seine Berichterstattung mit „Türkische First Lady ruft Melania Trump zum Handeln für Gazas Kinder auf“. 

In Frankreich nahmen Le Point, Le Figaro und 20 minutes die Nachricht auf und berichteten, Emine Erdoğan habe Melania Trump aufgefordert, mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu über die Lage der notleidenden Kinder zu sprechen. In Deutschland wurde die Botschaft des Briefes von ntv und Der Spiegel aufgegriffen. Der Spiegel zitierte aus dem Brief, dass die Bezeichnung „unbekanntes Baby“ auf Leichentüchern tausender Kinder im Gazastreifen ein „unheilbares Loch im Gewissen“ hinterlasse.

Empfohlen

Auch in weiteren europäischen Ländern wie Bulgarien, Griechenland, der Schweiz, Belgien und Tschechien wurde der Brief in den Medien thematisiert. In Australien, Malaysia, Singapur und Bangladesch griffen Nachrichtenportale insbesondere die Passage auf, in der Erdoğan an Melania Trump gerichtet betonte: „Als Mutter, Frau und Mensch teile ich Ihre Gefühle tief und hoffe, dass Sie auch für Gazas Kinder Hoffnung säen.“ In Pakistan, Indien und Japan verwiesen Medien wie die Tageszeitung Dawn oder die Times of India auf den Bezug zu Melania Trumps Brief an Kremlchef Wladimir Putin.

In Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten stellten Al-Jazeera und Sky News Arabia die Parallelen zur Ukraine in den Vordergrund. Selbst in Israel berichteten Zeitungen wie Maariv und Yedioth Ahronot über Erdoğans Appell an Melania Trump, Druck auf Netanjahu auszuüben. In den palästinensischen Medien wurde hervorgehoben, die Kinder in Gaza seien selbst grundlegender Rechte beraubt worden. In Ägypten, Marokko, Russland, Aserbaidschan, Kasachstan, im Libanon und im Iran sorgte der Brief ebenfalls für ein großes Echo.

QUELLE:TRT Deutsch
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us