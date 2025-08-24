Die türkische Präsidentengattin Emine Erdoğan hat mit einem Brief an Melania Trump internationale Aufmerksamkeit erweckt. Erdoğan rief in ihrem Schreiben die First Lady der USA dazu auf, sich für die Kinder in Gaza genauso einzusetzen, wie sie das zuvor für die Kinder in der Ukraine getan hatte. Hintergrund ist die anhaltende humanitäre Krise im Gazastreifen, wo zehntausende Kinder wegen Israels Vernichtungskrieg und Blockade unter Gewalt und Hungersnot leiden.

Der von der türkischen Präsidentschaft veröffentlichte Brief fand sofort internationale Beachtung. In Großbritannien berichteten der BBC, The Telegraph, Reuters und Sky News über den eindringlichen Appell der türkischen First Lady. Der britische Sender BBC betitelte seine Berichterstattung mit „Türkische First Lady ruft Melania Trump zum Handeln für Gazas Kinder auf“.

In Frankreich nahmen Le Point, Le Figaro und 20 minutes die Nachricht auf und berichteten, Emine Erdoğan habe Melania Trump aufgefordert, mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu über die Lage der notleidenden Kinder zu sprechen. In Deutschland wurde die Botschaft des Briefes von ntv und Der Spiegel aufgegriffen. Der Spiegel zitierte aus dem Brief, dass die Bezeichnung „unbekanntes Baby“ auf Leichentüchern tausender Kinder im Gazastreifen ein „unheilbares Loch im Gewissen“ hinterlasse.