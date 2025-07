Das Zeugma-Museum im türkischen Gaziantep hat binnen zehn Monaten mit 381.500 Besuchern noch vor Jahresende eine Rekordzahl erreicht. Das im Jahr 2011 erbaute Mosaik-Museum hatte in seinem ersten Jahr 71.323 Besucher registriert. In den folgenden Jahren stieg die Besucherzahl stetig. Zwischen 2011 und 2022 besuchten insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen das Museum.

Laut Museumsdirektor Özgür Çomak erfreut sich die Kultureinrichtung seit April großer Beliebtheit: „Im November dieses Jahres haben wir die Zahlen von 2019 noch vor Jahresende übertroffen. Als Museum haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Wir werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres die 400.000-Marke knacken. Wir haben insgesamt eine Besucherzahl von 2,5 Millionen erreicht. Das sind für uns sehr wichtige Zahlen. Wir hoffen, dass wir im Jahr 2023 diese Zahlen übertreffen und mehr als 500.000 Besucher haben werden.“

Hunderte von Artefakten wie das Mosaik „Zigeunermädchen“ und die „Mars“-Statue können im Zeugma-Museum bestaunt werden. Zudem sind Brunnen aus der Römerzeit, antike Bäder und Mosaike, die in Villen am Fluss Euphrat gefunden wurden, im Museum ausgestellt. Das moderne Gebäude befindet sich auf der historischen Seidenstraße in Gaziantep und wurde auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern errichtet.