Türkiye und Syrien haben eine Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Wirtschaftsrats unterzeichnet. Ziel sei es, die institutionelle Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern wiederherzustellen, teilte das türkische Handelsministerium am Mittwoch mit. Das Abkommen wurde in Istanbul formalisiert.

Anwesend waren der syrische Wirtschafts- und Industrieminister Nidal Al-Shaar sowie der türkische stellvertretende Handelsminister Özgür Volkan. Auch Vertreter des türkischen Außenwirtschaftsrats DEIK sowie Unternehmer beider Länder nahmen teil.

Wiederaufbau Syriens

Im Mittelpunkt der Gespräche standen laut Erklärung Kooperationsmöglichkeiten beim Wiederaufbau Syriens, besonders in den Bereichen Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen. Vorgesehen sind demnach Projekte nach dem Build-Operate-Transfer-(BOT)-Modell und in öffentlich-privater Partnerschaft (PPP).