Türkiye und Syrien vereinbaren Gründung eines gemeinsamen Wirtschaftsrats
Ankara und Damaskus wollen die gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen weiter ausbauen. Ein neues Abkommen soll die institutionelle Kooperation stärken – und auch dem Wiederaufbau Syriens dienen.
Türkiye and Syria take a key step toward restoring institutional cooperation by signing an MoU to establish a joint Business Council. (Photo: AA) / AA
vor 14 Stunden

Türkiye und Syrien haben eine Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Wirtschaftsrats unterzeichnet. Ziel sei es, die institutionelle Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern wiederherzustellen, teilte das türkische Handelsministerium am Mittwoch mit. Das Abkommen wurde in Istanbul formalisiert. 

Anwesend waren der syrische Wirtschafts- und Industrieminister Nidal Al-Shaar sowie der türkische stellvertretende Handelsminister Özgür Volkan. Auch Vertreter des türkischen Außenwirtschaftsrats DEIK sowie Unternehmer beider Länder nahmen teil.

Wiederaufbau Syriens

Im Mittelpunkt der Gespräche standen laut Erklärung Kooperationsmöglichkeiten beim Wiederaufbau Syriens, besonders in den Bereichen Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen. Vorgesehen sind demnach Projekte nach dem Build-Operate-Transfer-(BOT)-Modell und in öffentlich-privater Partnerschaft (PPP).

Mit der Unterzeichnung von neun weiteren Memoranden zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen beider Seiten sei eine „starke und nachhaltige Grundlage für die Zusammenarbeit geschaffen worden“, so das Ministerium.

Nun soll die direkte Kommunikation zwischen den Privatsektoren beider Länder weiter ausgebaut werden. Dadurch sollen die wirtschaftlichen und kommerziellen Beziehungen vertieft und dauerhaft institutionalisiert werden.


QUELLE:TRT Deutsch
Entdecken
