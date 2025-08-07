Der türkische Außenminister Hakan Fidan ist am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Die Reise markiert einen weiteren Schritt der Annäherung zwischen Ankara und Damaskus nach dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad im Dezember 2024.

Fidan traf sich mit dem syrischen Präsidenten Ahmad al-Scharaa sowie mit Außenminister Asaad Hassan al-Shaibani und weiteren ranghohen Vertretern. Im Mittelpunkt der Gespräche standen laut Diplomatenkreisen der Wiederaufbau Syriens, die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich sowie regionale Entwicklungen. Die türkische Seite sagte demnach Unterstützung in Form von technischer und logistischer Hilfe zu.

Israel und Sicherheitsfragen

Darüber hinaus ging es um die Zusammenarbeit beim Anti-Terror-Kampf gegen Daesh und die PKK/YPG. Ankara sieht diese Terrorgruppen im Norden Syriens als Bedrohung für die nationale Sicherheit.