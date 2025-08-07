TÜRKİYE
1 Min. Lesezeit
Türkischer Außenminister Fidan zu Gesprächen in Damaskus
Bei seinem Besuch in der syrischen Hauptstadt hat der türkische Außenminister Fidan Gespräche mit hochrangigen Regierungsvertreter geführt. Im Fokus standen der Wiederaufbau Syriens und Sicherheitsfragen.
Türkischer Außenminister Fidan zu Gesprächen in Damaskus/ Foto: AA
vor 9 Stunden

Der türkische Außenminister Hakan Fidan ist am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Die Reise markiert einen weiteren Schritt der Annäherung zwischen Ankara und Damaskus nach dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad im Dezember 2024.

Fidan traf sich mit dem syrischen Präsidenten Ahmad al-Scharaa sowie mit Außenminister Asaad Hassan al-Shaibani und weiteren ranghohen Vertretern. Im Mittelpunkt der Gespräche standen laut Diplomatenkreisen der Wiederaufbau Syriens, die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich sowie regionale Entwicklungen. Die türkische Seite sagte demnach Unterstützung in Form von technischer und logistischer Hilfe zu. 

Israel und Sicherheitsfragen

Darüber hinaus ging es um die Zusammenarbeit beim Anti-Terror-Kampf gegen Daesh und die PKK/YPG. Ankara sieht diese Terrorgruppen im Norden Syriens als Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Besonders kritisch wird vor allem die militärische Aggression Israels in der Region betrachtet. Beide Seiten befürchten eine destabilisierende Kraft für Syrien und die gesamte Region.

Gemeinsame Interessen

Aus Regierungskreisen in Türkiye heißt es, die aktuelle Phase biete eine Gelegenheit, langfristige Stabilität zu fördern und gemeinsame Interessen neu zu definieren. Ankara setze darauf, den syrischen Erholungsprozess aktiv zu unterstützen und die bilateralen Beziehungen auf einem nachhaltigen Fundament zu errichten.

QUELLE:TRT Deutsch
