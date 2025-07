Die türkische Küstenwache hat weitere 84 Geflüchtete im Ägäischen Meer gerettet, die vermutlich von griechischen Grenztruppen zurückgedrängt worden sind. Dies teilten die örtlichen Behörden am Montag mit. Die Küstenwache barg die Hilfesuchenden demnach in Schlauchbooten vor den Küsten von Ayvacık, Ayvalık und Kuşadası. Ankara und internationale Menschenrechtsgruppen verurteilen die Pushback-Praxis Griechenlands. Athen hingegen spricht von falschen Anschuldigungen. Auch die EU-Grenztruppe Frontex ist immer wieder in illegale Aktionen involviert. Anfang 2022 war Frontex-Chef Fabrice Leggeri inmitten des Skandals um die umstrittene Grenztruppe zurückgetreten.