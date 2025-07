Die türkische Fluggesellschaft AnadoluJet hat die Anzahl ihrer Flugzeuge im Rahmen einer Modernisierungsphase um das Sechsfache erhöht. AnadoluJet nahm Freitag am Flughafen Sabiha Gökçen in Istanbul feierlich das 60. Flugzeug (Airbus 321 NEO) in die Flotte auf. Seit Juni 2020 erneuert und erweitert die Fluggesellschaft ihre Flotte.

Als Marke von Turkish Airlines (THY) habe AnadoluJet das Potenzial, seine Flotte auf 200 Flugzeuge zu erhöhen, sagte der THY-Vorstandsvorsitzende Ahmet Bolat bei der Zeremonie. Die Flotte der Fluggesellschaft besteht derzeit aus 60 Fliegern, von denen 14 der neuen Generation von Boeing Max und Airbus Neo angehören.

Beim Ausbau der Flotte ziele das Unternehmen auch darauf ab, die Kohlenstoff- und Lärmemissionen zu reduzieren, betonte Bolat. Zudem sollen die neuen Flieger zur Erhöhung der Sitzplatzkapazität beitragen.

AnadoluJet beförderte laut Pressemitteilung in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres mehr als 14 Millionen Passagiere. Im kommenden Jahr sollen die Kapazitäten bei Inlandsflügen um 52 Prozent und bei internationalen Flügen um 22 Prozent steigen.