Der Flughafen Istanbul hat sich zum größten Drehkreuz Europas entwickelt. Viele europäische Flughäfen mussten in diesem Sommer wegen Personalmangel Flüge streichen. Der Istanbuler Flughafen dagegen setzte den Betriebsablauf störungsfrei fort. 57 Millionen Passagiere wurden bis Mitte November in dem Flughafen in der türkischen Metropole abgefertigt, wie die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am Dienstag berichtete.

Flughafen Istanbul hat den Betrieb nie stark heruntergefahren

Der Flughafen hatte demnach bereits in den Pandemiejahren 2020 und 2021 das größte Passagieraufkommen Europas. Anders als andere Airports habe der Flughafen Istanbul damals den Betrieb nie stark heruntergefahren, erklärte Kadri Samsunlu, CEO der Betreibergesellschaft IGA, im Interview mit der NZZ.

Dank der türkischen Pandemiepolitik habe es für ausländische Gäste keinen Lockdown gegeben. Auch das Entlassungsverbot der türkischen Regierung zu Beginn der Corona-Krise habe dazu beigetragen, dass die Flughafenbetreiber das Personal nicht reduzierten. Angesichts der aus Sicherheitsgründen langwierigen Anstellungsverfahren habe sich das ausgezahlt, so Samsunlu.

Russlandflüge seit Kriegsbeginn um 40 Prozent eingebrochen

Die Darstellung, man profitiere vom Ukraine-Krieg, trifft laut Samsunlu nicht zu. Vor dem Krieg habe es 200 Flüge pro Woche nach Russland und 100 in die Ukraine gegen. Die Russlandflüge seien mit Kriegsbeginn um 40 Prozent eingebrochen und der Luftraum in die Ukraine sei derzeit komplett gesperrt.

Der Erfolg des Istanbuler Flughafen sei mit dem von Turkish Airlines (THY) verknüpft, sagte Samsunlu. Im Dezember sei der Marktwert der türkischen Fluggesellschaft erstmals höher gewesen als der von Lufthansa. Laut NZZ hat THY allein im dritten Quartal dieses Jahres 1,5 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, bei einem Umsatz von 6,1 Milliarden.

2022 erhielt der Flughafen Istanbul unter anderem eine Auszeichnung als familienfreundlichster Flughafen und für das beste Shopping-Angebot.