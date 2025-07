Bis zum Jahr 2035 soll die Solarenergie-Kapazität in Türkiye um 500 Prozent steigen. Dadurch würde sich die Kapazität auf rund 52,9 Gigawatt erhöhen, wie aus dem am Montag präsentierten Plan des Energieministeriums hervorgeht. Die Sonnenenergie wäre damit die wichtigste Energiequelle im Land.

Bei den erneuerbaren Energien spielt neben der Solarenergie auch die Windenergie eine wichtige Rolle. Der angestrebte Kapazitätszuwachs liegt hier bei 160 Prozent. Bis 2035 soll die Windenergie-Kapazität auf 29,6 Gigawatt steigen.

Laut dem türkischen Energie-Experten Ufuk Alparslan verfügt Solarenergie über ein größeres Potenzial als Windenergie. „Darüber hinaus ist die Solarenergie auch im Hinblick auf die Energiesicherheit wichtig“. So könne Solarenergie zwischenzeitliche Energiedefizite ausgleichen, betont Alparslan. Diese könnten in trockenen Monaten entstehen, in der die Leistung von Wasserkraft nachlässt, so Alparslan.