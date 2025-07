Rund eine Million Menschen sind im vergangenen Jahr für eine Haartransplantation nach Türkiye gereist. Dadurch wurden etwa zwei Milliarden Dollar an Einnahmen erzielt, wie der Leiter des türkischen Gesundheitstourismusverbandes, Servet Teziler, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte. Der Gesundheitstourismus brachte demnach insgesamt vier Milliarden Dollar ein.

Die Branche visiere nun Einnahmen in Höhe von 20 Milliarden Dollar an, so Teziler. Die Nachfrage aus europäischen Ländern sei nach wie vor groß. Besonders die Metropole Istanbul sei auf dem besten Weg, zum internationalen Zentrum des Gesundheitstourismus zu werden, sagte Teziler weiter.