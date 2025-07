Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat die jüngste PKK/YPG-Propaganda-Aktion in der schwedischen Hauptstadt Stockholm scharf kritisiert. Die Regierung in Schweden müsse nun „notwendige Schritte“ gegen die Terrororganisation einleiten, forderte er am Donnerstagabend in Ankara.

Zuvor hatte ein Video von einer PKK/YPG-Demo in Stockholm heftige Kritik ausgelöst. Darin ist eine Puppe zu sehen, die kopfüber an einer Stange hängt und offenbar den türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan darstellen soll.

Schweden habe Türkiye zuvor versprochen, Maßnahmen gegen die Terrororganisation PKK zu ergreifen, erinnerte Çavuşoğlu. Die neue Regierung des Landes müsse ihren Worten nun Taten folgen lassen. „Sie müssen ihre Verantwortung erfüllen“, fügte er hinzu.

Die PKK/YPG gefährdet nach Meinung des Chefdiplomaten den geplanten NATO-Beitritt Schwedens. Es sei die Aufgabe des nordischen Staates, dieses Problem anzugehen.

