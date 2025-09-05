Die Serienproduktion des hochmodernen Kampfpanzers „Altay“ hat begonnen. Das Werk des inländischen Fahrzeugherstellers BMC in Ankara nahm die Fertigung auf, wie Unternehmenschef Fuat Tosyalı am Freitag bestätigte. Damit erreicht Türkiye einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau seiner heimischen Verteidigungskapazitäten.
as Projekt erfülle einen jahrhundertealten türkischen Traum, so Tosyalı. „Unsere Fabrik hat nach nur einem Jahr Bauzeit die Serienfertigung aufgenommen. Wir erwarten, dass der Panzer den Bedarf der türkischen Streitkräfte und verbündeter Länder im Verteidigungssektor decken wird.“
Der „Altay“-Panzer ist mit modernster Technologie ausgestattet und wird von einem BATU-Motor angetrieben. Er wurde von BMC Power entwickelt, einer Tochtergesellschaft von BMC.. In der Produktionsstätte in Ankara kommen Industrieroboter und hochentwickelte Fertigungsverfahren zum Einsatz – von der Herstellung des Rumpfes bis zur Endmontage.
„Keine Rückschläge festgestellt“
Tosyalı betonte, dass die BATU-Antriebe mit Leistungen zwischen 400 und 1.500 PS vor ihrem Einsatz bestimmte Tests absolvieren müssten. Sie würden dabei bestimmten Leistungstest unterzogen und müssten Strecken von rund 10.000 Kilometern bewältigen. Auch sämtliche Komponenten und Waffensysteme werden getestet, wie Tosyalı erklärte.
Der Präsident der Verteidigungsindustrie (SSB), Haluk Görgün, lobte die enge Zusammenarbeit bei dem Projekt. Er betonte, dass Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Entwicklung persönlich verfolgt habe. „Die Panzer, die wir im vergangenen Jahr zu Testzwecken bereitgestellt haben, haben alle ihre Fähigkeiten gezeigt und die Prüfungen erfolgreich bestanden. Nun, da unsere Fabrik fertiggestellt ist, werden wir unsere Panzer direkt produzieren und an unsere Streitkräfte übergeben“, sagte Görgün.