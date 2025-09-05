Die Serienproduktion des hochmodernen Kampfpanzers „Altay“ hat begonnen. Das Werk des inländischen Fahrzeugherstellers BMC in Ankara nahm die Fertigung auf, wie Unternehmenschef Fuat Tosyalı am Freitag bestätigte. Damit erreicht Türkiye einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau seiner heimischen Verteidigungskapazitäten.

as Projekt erfülle einen jahrhundertealten türkischen Traum, so Tosyalı. „Unsere Fabrik hat nach nur einem Jahr Bauzeit die Serienfertigung aufgenommen. Wir erwarten, dass der Panzer den Bedarf der türkischen Streitkräfte und verbündeter Länder im Verteidigungssektor decken wird.“

Der „Altay“-Panzer ist mit modernster Technologie ausgestattet und wird von einem BATU-Motor angetrieben. Er wurde von BMC Power entwickelt, einer Tochtergesellschaft von BMC.. In der Produktionsstätte in Ankara kommen Industrieroboter und hochentwickelte Fertigungsverfahren zum Einsatz – von der Herstellung des Rumpfes bis zur Endmontage.