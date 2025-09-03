Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat bekräftigt, dass Türkiye nicht tatenlos zusehen wird, während Palästinenser unter der Offensive Israels leiden. Erdoğan sprach am Mittwoch in Ankara bei der Eröffnung der Mevlid-i Nebi Woche und griff dabei den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu scharf an. Er machte deutlich, dass die Haltung der Türkei sowohl Palästina betrifft als auch die Solidarität mit anderen muslimischen Ländern ausdrückt.

Die Leiden in Gaza, Jemen, Sudan und Afghanistan seien ebenso die Wunden der islamischen Welt, fügte das türkische Staatsoberhaupt hinzu. Zugleich rief er zur Einheit der Muslime auf und betonte, sie seien wie die Bausteine eines Gebäudes. Trotz aller Ungerechtigkeiten warnte er davor, in Hoffnungslosigkeit zu verfallen.

Israels Vernichtungskrieg in Gaza