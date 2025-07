Keine Ermittlungen zum PKK-Eklat in Schweden

Ein PKK/YPG-Eklat in Schweden hatte vergangene Woche die Gemüter in Ankara erhitzt. Ein Stockholmer Staatsanwalt sieht in der Provokation der Terror-Anhänger jedoch keine Straftat. Nun könnte es erneut Kritik aus Türkiye hageln.