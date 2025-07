Die türkische Eisenbahngesellschaft TCDD stellt für die Unterbringung von rund 6000 Erdbebenopfern in Türkiye mehrere Eisenbahnwaggons zur Verfügung. Dies sei in Abstimmung mit dem türkischen Verkehrsministerium, der Katastrophenschutzbehörde AFAD und den zuständigen Gouverneuren beschlossen worden, erklärte TCDD-Generaldirektor Hasan Pezük am Samstag in einem TV-Interview.

Die Zugwaggons sollen dabei mit Strom aus dem jeweiligen Generatorwagen beheizt werden. Die Versorgung der Betroffenen werde zusammen mit AFAD koordiniert, sagte Pezük. Zudem seien zusätzliche Zugverbindungen für den Transport von Erdbebenopfern in andere Regionen eingerichtet worden.

Mit mehr als 3500 Mitarbeitern erbringe die Eisenbahngesellschaft wichtige Transport- und Logistikdienste, erklärte der TCDD-Generaldirektor. Mit den Zügen evakuiere die Bahngesellschaft Menschen in Not und transportiere freiwillige Helfer in die betroffenen Gebiete. In Katastrophensituationen sei der Eisenbahnverkehr daher von strategischer Bedeutung, betonte er.