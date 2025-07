Der Türkische Rote Halbmond hat für über eine Million Erdbebenopfer im Südosten des Landes Hygieneprodukte bereitgestellt. Das gab die Organisation am Samstag bekannt.

Die Hygienesets würden vor allem an Betroffene in Containerstädten verteilt, hieß es in der Erklärung weiter. Der Fokus liege vor allem auf der Prävention von Seuchen in der Erdbebenregion.

Die Organisation kümmert sich eigenen Angaben zufolge auch um die Pflege von Babys in den Erdbebenregionen. Zehntausende Nahrungsmittel und Windel seien an die Betroffenen distribuiert worden, teilte der Türkische Rote Halbmond mit.

Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten sich am 6. Februar im Südosten von Türkiye ereignet. Das Beben traf elf Provinzen, einige davon schwer. Landesweit sind mehr als 13 Millionen Menschen betroffen.