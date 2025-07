Nach dem schweren Erdbeben in Türkiye sind bislang rund 1,6 Millionen Betroffene aus dem Katastrophengebiet in provisorische Unterkünfte untergebracht worden. Dies teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD am Donnerstag mit. Rund 330.000 Menschen seien zudem in andere Provinzen evakuiert worden.

Insgesamt seien in der Erdbebenregion 332 Zeltstädte und mehr als 360.00 Zelte errichtet worden, heißt es in der Mitteilung weiter. „In den von dem Erdbeben betroffenen Provinzen werden 189 Containerstädte errichtet. Die Infrastruktur- und Installationsarbeiten der geplanten rund 91.000 Container werden fortgesetzt“, so AFAD weiter.

Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten sich am 6. Februar im Südosten von Türkiye ereignet. Die Beben trafen elf Provinzen, einige davon schwer. Landesweit sind mehr als 13 Millionen Menschen von dem Unglück betroffen.

Türkischer Roter Halbmond verteilt mehr als 93 Millionen Portionen Essen