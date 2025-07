Die deutsche Reisebloggerin Franziska Niehus will mit einem Spendenlauf von Wien nach Istanbul Geld für die Erdbebenopfer in Türkiye sammeln. Niehus will die 2400 Kilometer lange Strecke in rund fünf Monaten zurücklegen und dabei Spenden sammeln. „Wir haben die verheerenden Folgen des Erdbebens gesehen und mir wurde klar, dass dies eine der größten Katastrophen unserer Zeit ist und dass wir etwas dagegen tun müssen“, sagte Niehus der Nachrichtenagentur Anadolu (Freitag). Alle 500 Kilometer will sie die gesammelten Spenden verschicken. Täglich wolle sie 20 bis 30 Kilometer zurücklegen, was etwa fünf Monate dauern werde.

Die 29-jährige Instagram-Influencerin mit über 500.000 Followern hat bereits am zweiten Tag ihres Laufs 3000 US-Dollar gesammelt. Als die Erdbeben begannen, befand sich Niehus in der türkischen Provinz Kayseri. Sie sei daraufhin sofort in die Nachbarprovinz Kahramanmaraş gefahren. „Als ich in Elbistan war, war es sehr kalt. Alle hatten ihre Familie oder ihr Zuhause verloren. Aber sie sind trotzdem zu mir gekommen und haben mir Tee angeboten, weil es so kalt war. Sie haben vielleicht alles verloren, aber ihre Gastfreundschaft und ihre Hoffnung haben sie nicht verloren.“ Deshalb liege ihr der Spendenlauf so am Herzen.

In den fünf Monaten will Niehus acht Länder durchlaufen – angefangen von Österreich, durch die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien und Griechenland bis schließlich nach Türkiye. Sie hoffe, mit ihrem Projekt andere Menschen motivieren zu können, etwas Ähnliches zu starten und den Opfern zu helfen. „Rauszugehen und darüber nachzudenken, wie man persönlich in dieser Situation helfen kann“, so Niehus.