Das türkische Oppositionsbündnis hat den Vorsitzenden der Republikanischen Volkspartei (CHP) als gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen am 14. Mai nominiert. In einer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen am Montag in der Hauptstadt Ankara gab das Sechs-Parteien-Bündnis Kemal Kılıçdaroğlu als seinen gemeinsamen Kandidaten bekannt.

Das Bündnis besteht aus der CHP, der Partei des Guten (IYI), der Partei der Glückseligkeit (SP), der Zukunftspartei (GP), der Demokratischen Partei (DP) und der Partei für Demokratie und Fortschritt (DEVA).

Nach einem überraschenden Wiedereintritt in das Oppositionsbündnis nahm auch die Vorsitzende der IYI-Partei, Meral Akşener, am Montag an der Sitzung der Koalition teil. Akşener hatte das Bündnis am Freitag verlassen, weil sie die Wahl Kılıçdaroğlus zum Präsidentschaftskandidaten nicht mittragen wollte.

Die bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye sollen am 14. Mai stattfinden. Dabei werden der türkische Präsident und alle 600 Abgeordneten des Parlaments gewählt.

Im Jahr 2017 hatten die türkischen Wähler in einem Referendum für den Übergang vom parlamentarischen zum präsidialen Regierungssystem gestimmt. Im Jahr 2018 wurde schließlich das präsidiale Regierungssystem in Türkiye vollständig eingeführt.