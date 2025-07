Turkstaaten unterstützen Türkiye seit dem schweren Erdbeben

Kurz nach den schweren Beben in Türkiye hatten die Turkstaaten Hilfsgüter und Rettungsmannschaften in die Katastrophenregion entsandt. Aserbaidschan beteiligte sich als erstes Land mit einem 867-köpfigen Team an den Bergungsarbeiten.