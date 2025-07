Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye werden am 14. Mai stattfinden. Präsident Recep Tayyip Erdoğan unterzeichnete am Freitag in Ankara ein entsprechendes Dekret, um das Datum vorzuziehen. Ursprünglich waren die Wahlen für den 18. Juni vorgesehen.

Erdoğan begründete die Entscheidung unter anderem damit, dass sich der ursprüngliche Wahltermin mit dem Lehrplan an den Sekundarschulen überschneide. Millionen von Bewerbern werden am 18. Juni an der Aufnahmeprüfung für die Studienplätze teilnehmen.

Der Präsident wies zudem auf die Wallfahrt der Muslime hin. Der 18. Juni falle mit der Hauptpilgerzeit zusammen, sagte er.