Die türkische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt TRT ruft mit TRT Afrika eine weitere Online-Nachrichtenplattform ins Leben. Das Nachrichtenportal soll beim gemeinsamen Rundfunk-Gipfel von TRT und der Afrikanischen Rundfunk-Union (AUB) am Freitag in Istanbul vorgestellt werden. Nach TRT World, TRT Arabi, TRT Balkan, TRT Deutsch, TRT Russian und TRT Français wird TRT Afrika somit die siebte internationale TRT-Plattform.

Das jüngste Portal soll Menschen in zahlreichen afrikanischen Ländern erreichen und sie insbesondere über die Geschehnisse in Türkiye und Afrika informieren. Die Nachrichtenplattform wird dabei ihre Beiträge auf Englisch, Französisch, Hausa und Suaheli senden.

Der Mediengipfel von TRT und AUB startete bereits am Donnerstag. Am ersten Tag des Gipfels fanden TRT-Workshops für afrikanische Journalisten statt. An der Vorstellungsveranstaltung zu TRT Afrika werden auch der TRT-Intendant Zahid Sobacı, der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun und der AUB-CEO Grégoire Ndjaka teilnehmen.

