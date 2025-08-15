Südkorea hat nach über sieben Jahrzehnten die Überreste von vier türkischen Soldaten, die zwischen 1950 und 1953 im Korea-Krieg gefallen waren, an Türkiye übergeben. Das teilte der türkische Botschafter in Südkorea, Murat Tamer, der Nachrichtenagentur Anadolu mit. Die Soldaten sollen demnach in der südkoraenischen Region Kunuri, einem Schauplatz der heftigsten Gefechte, gefallen sein.

Unter den 16 teilnehmenden Staaten stellte Türkiye im Korea-Krieg mit vier Brigaden und insgesamt 21.212 Soldaten die viertgrößte Truppe und verzeichnete mit rund 900 Gefallenen oder Vermissten die drittgrößte Zahl an Verlusten. Auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan, Südkorea, ruhen derzeit 462 türkische Soldaten.

Die neu entdeckten Überreste wurden vor einigen Jahren zunächst zu einem Forschungszentrum im US-Bundesstaat Hawaii gebracht. Um die genaue Identität zu bestimmen, analysierten Forscher auch Stoffreste an den Knochen, um herauszufinden, welcher Armee die Soldaten angehört haben könnten. Die Untersuchungen verzögerten sich aufgrund der COVID-19-Pandemie.