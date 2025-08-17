Die türkische Social-Media-Plattform Next Sosyal hat die Marke von einer Million Nutzern überschritten. Das teilte Selçuk Bayraktar, CTO des Tech-Unternehmens Baykar und Vorsitzender des TEKNOFEST-Exekutivrats, am Samstag über seinen Account mit.

Zur Feier kündigte Bayraktar ein Gewinnspiel an: Bis zum 22. August können Beiträge mit dem Hashtag #NSosyalBenim diverse Preise gewinnen, darunter ein Elektrofahrrad, eine PlayStation und eine GoPro-Kamera.

Die Plattform wurde am 4. Juli in einer Beta-Version gestartet und hat sich schnell als erfolgreiche Alternative zu den Mainstream-Anbietern etabliert. In den mobilen Stores avancierte Next Sosyal inzwischen zur beliebtesten kostenlosen App in der Kategorie „soziales Netzwerk“.