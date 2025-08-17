Die türkische Social-Media-Plattform Next Sosyal hat die Marke von einer Million Nutzern überschritten. Das teilte Selçuk Bayraktar, CTO des Tech-Unternehmens Baykar und Vorsitzender des TEKNOFEST-Exekutivrats, am Samstag über seinen Account mit.
Zur Feier kündigte Bayraktar ein Gewinnspiel an: Bis zum 22. August können Beiträge mit dem Hashtag #NSosyalBenim diverse Preise gewinnen, darunter ein Elektrofahrrad, eine PlayStation und eine GoPro-Kamera.
Die Plattform wurde am 4. Juli in einer Beta-Version gestartet und hat sich schnell als erfolgreiche Alternative zu den Mainstream-Anbietern etabliert. In den mobilen Stores avancierte Next Sosyal inzwischen zur beliebtesten kostenlosen App in der Kategorie „soziales Netzwerk“.
Entwickelt unter der Führung der T3-Stiftung, zu deren Gründern Selçuk Bayraktar gehört, hebt sich Next Sosyal durch ein sicheres Social-Media-Erlebnis hervor. Falschinformationen, Schimpfwörter, Bot-Accounts und manipulative Algorithmen sollen dort keinen Platz haben.
Besonders im Fokus steht die Integration künstlicher Intelligenz: Das türkische Sprachmodell T3 AI, entwickelt von der T3-Stiftung und Baykar, reagiert direkt auf markierte Nutzerbeiträge und sorgt so für mehr Interaktion. Junge Entwickler tragen zudem mit KI-Anwendungen, die irreführende oder falsche Inhalte erkennen sollen, zur Vertrauenswürdigkeit der Plattform bei.
Next Sosyal ist nach eigenen Angaben vor allem auf Inhalte rund um Nachrichten, Technologie, Lifestyle und aktuelle Themen ausgerichtet – frei nach der Devise „Deine Gedanken, deine Themen, deine Plattform“.