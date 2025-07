Das türkische Kernkraftwerk Akkuyu hat offiziell den Status einer kerntechnischen Anlage erhalten. Es wird voraussichtlich noch in diesem Jahr mit der Stromerzeugung beginnen, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Donnerstag per Videoschalte bekannt gab. Die vier Reaktoren sollen demnach eine Kapazität von 4800 Megawatt (MW) besitzen. Bei der Einweihungszeremonie wurden bereits die ersten Brennstäbe angeliefert.

Akkuyu ist das erste Kernkraftwerk von Türkiye. Es liegt im südtürkischen Mersin und wurde vom russischen Staatskonzern Rosatom gebaut.

Erdoğan bezeichnete Akkuyu als „größte gemeinsame Investition“ mit Russland. Nach der Inbetriebnahme sollen die jährlichen Erdgasimporte von Türkiye um 1,5 Milliarden Dollar sinken. Das werde sich positiv auf das Nationaleinkommen auswirken, fügte Erdoğan hinzu.

Putin: Akkuyu ein Vorzeigeprojekt

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete Akkuyu bei seiner Videoschalte als „Vorzeigeprojekt“. „Es bringt beiden Seiten wirtschaftliche Vorteile und trägt zur Stärkung der vielfältigen Partnerschaft zwischen unseren beiden Staaten bei“, so Putin. Die bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und Russland beruhten auf „gute Nachbarschaft und gegenseitigen Respekt“ , sagte Putin weiter.

Türkiye betrete zum 100-jährigen Bestehen der Republik den Club der „industriell und technologisch fortgeschrittenen Staaten“, so Putin. Akkuyu sei das „größte Nuklear-Bauprojekt der Welt“. Während der Bauzeit seien täglich fast 30.000 Menschen beschäftigt gewesen, betonte Putin.