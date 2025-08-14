Mehr als 400.000 Syrer sind seit dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember aus Türkiye in ihr Heimatland zurückgekehrt. Insgesamt 411.649 syrische Flüchtlinge seien wieder heimgekehrt, teilte das türkische Innenministerium am Donnerstag mit. Im Sommer habe sich die Rückkehrbewegung noch einmal beschleunigt, mit fast 140.000 Rückkehrern seit Mitte Juni.
Türkiye hat im weltweiten Vergleich die meisten Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen, zurzeit leben nach UN-Angaben noch rund drei Millionen in dem Land.
Nach offiziellen Angaben leben derzeit noch rund 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge in Türkiye. Im Jahr 2021 waren es bis zu 3,7 Millionen.
Die Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und mit ihr verbündete Milizen hatten am 8. Dezember die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen und das Assad-Regime gestürzt. Assad setzte sich nach Moskau ab. Die neuen Machthaber setzten eine Übergangsregierung ein.
Die Assad-Familie hatte das Land seit mehr als 50 Jahren mit eiserner Hand regiert. Baschar al-Assad hatte die Macht im Land im Jahr 2000 von seinem verstorbenen Vater übernommen. Mit seiner gewaltsamen Niederschlagung pro-demokratischer Proteste im Jahr 2011 begann ein Bürgerkrieg. Nach UN-Schätzungen wurden dabei mehr als 300.000 Zivilisten getötet und fast 14 Millionen Menschen vertrieben. Türkiye gewährte mehr als drei Millionen Syrern Zuflucht.