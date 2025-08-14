Mehr als 400.000 Syrer sind seit dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember aus Türkiye in ihr Heimatland zurückgekehrt. Insgesamt 411.649 syrische Flüchtlinge seien wieder heimgekehrt, teilte das türkische Innenministerium am Donnerstag mit. Im Sommer habe sich die Rückkehrbewegung noch einmal beschleunigt, mit fast 140.000 Rückkehrern seit Mitte Juni.

Türkiye hat im weltweiten Vergleich die meisten Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen, zurzeit leben nach UN-Angaben noch rund drei Millionen in dem Land.

Nach offiziellen Angaben leben derzeit noch rund 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge in Türkiye. Im Jahr 2021 waren es bis zu 3,7 Millionen.