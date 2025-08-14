Trotz globaler Krisen setzt Türkiye unter der Führung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan seit 2003 seinen kontinuierlichen Wachstumskurs fort. Das Handelsministerium erwartet,dass das Exportziel von 390 Milliarden US-Dollar bis Ende 2025 erreicht wird. Eine gezielte Wirtschafts- und Handelspolitik veränderte die Wirtschaft des Landes in den vergangenen 22 Jahren grundlegend und führte sie zu historischen Höchstwerten geführt.

Seit der Wahl Erdoğans – zunächst als Ministerpräsident, später als Präsident – wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um durchschnittlich 5,3 Prozent pro Jahr. Im zweiten Quartal 2025 erreichte es mit 1,37 Billionen US-Dollar einen historischen Rekord. Zum Vergleich: Ein Jahr vor Erdoğans Amtsantritt 2002 lag das BIP bei 238 Milliarden US-Dollar. Die Marke von einer Billion US-Dollar wurde erstmals 2024 überschritten.

Das Handelsministerium geht davon aus, dass das Nationaleinkommen bis Ende 2025 auf 1,4 Billionen US-Dollar steigen wird. „Türkiye gehört in den vergangenen zehn Jahren zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in der OECD“, heißt es in einer aktuellen Erklärung. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hob im Juli seine Wachstumsprognose für Türkiye auf drei Prozent an. Die türkische Wirtschaft wächst also seit 19 Quartalen in Folge.

Auch beim Pro-Kopf-Einkommen zeigt sich der Aufwärtstrend deutlich: von 3.608 US-Dollar im Jahr 2002 auf 15.971 US-Dollar im ersten Quartal 2025. Das Leistungsbilanzdefizit sank von 55,1 Milliarden US-Dollar im Mai 2023 auf 10 Milliarden US-Dollar Ende 2024. Gleichzeitig erreichten die Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen mit einem Gesamtwert von 377 Milliarden US-Dollar den höchsten Wert seit der Gründung der Republik im Jahr 1923.